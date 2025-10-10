Aslıhan'ın ölümünde yeni gelişme: Tutuksuz sanık adliyeye götürüldü

İzmir’de iş görüşmesi için evden çıktıktan bir gün sonra hastanede olduğu ortaya çıkan ve Adli Tıp raporuna göre uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce “olası kastla öldürme” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen dosyada, bu karar kaldırıldı. Bunun üzerine tutuksuz sanık Cem A. (27), gözaltına alınarak “kasten insan öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Bayraklı’da yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022 tarihinde iş görüşmesi için Bornova’daki bir adrese gitmiş, ardından kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan araştırmada, Çiçek’in Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ağır durumda olduğu ve kısa süre sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında Burak Kaya adlı kişi, Çiçek’in telefonunda tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak “gasp” suçundan tutuklanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Çiçek’in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğinin tespit edilmesiyle Cem A. isimli başka bir şüpheliye ulaşılmıştı.

Cem A., “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ayağına elektronik kelepçe takılmış ve konutunu terk etmeme ile yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem A.’nın kuzeni Diyar A. da adli kontrolle serbest kalmıştı.

ORMANDA BULUNDU

İddianamede, 26 Temmuz 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine yönlendirildiği ve Aslıhan Sinem Çiçek'in ormanda yerde yatar durumda, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğu bilgisi yer aldı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede ayrıca, Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde 35 BBB 189 plakalı motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak Kaya'nın maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak Kaya'nın kollarında ve yüzünde kan izlerinin bulunduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği yönündeki ifadesine yer verildi. Burak Kaya'nın üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak Kaya'nın üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçakla kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.

İki sanığın, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürerken, Çiçek ailesi, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan da yargılanması için Savcılığa başvurdu. Yapılan soruşturma sonrası, Çiçek'in ölümüyle ilgili 'olası kastla öldürme' suçundan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı (KYOK) kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Cem A., 'kasten insan öldürme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hazırlanan iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Cem A. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası, Burak Kaya hakkında ise “yağma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.