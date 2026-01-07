ASKİ saat vererek duyurdu: İki ilçe saatlerce susuz kalacak!

ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi

PLANLI BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ UYARISI

Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle: