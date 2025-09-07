Askerde keşfetti 50 yıldır yapıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 46 yıldır ney üreten Cemil Kahiloğulları (66), dünyanın en kaliteli kamışlarının yetiştiği bölgede mesleğini sürdürüyor.

Türkiye'nin en uzun sahiline sahip ilçedeki sulak alanlarda yetişen kamışları tek tek toplayıp bir yıl kuruttuktan sonra işleyen Kahiloğulları, ürettiği neyleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

NEY İLE ASKERDE TANIŞTI

Askere gitmeden önce gitar çalan ancak askerdeyken ney ile tanışan Kahiloğulları, Samandağ'daki kamışların kalitesini keşfettikten sonra bu sanatı öğrenmeye karar vermiş. "En iyi ney, en kalın kamıştan yapılır. Bu kamışlar neredeyse antika değerindedir" diyen usta, ney yapımının basit bir iş olmadığını vurguluyor:

"Neydeki delikler milimetrik hesaplamalarla açılır. Nota bilmeyen bir insanın ney yapması mümkün değildir."

FİYATI 30 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Ney fiyatlarının kamışın kalınlığına göre değiştiğini belirten Kahiloğulları, 22 milimlik bir kız neyin 2 bin liradan başladığını, her milim artışında fiyatın bin lira yükseldiğini ifade ediyor. Çok kalın kamışlardan yapılan neylerin fiyatı ise 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Samandağ'ın dünyanın en kaliteli ney kamışlarının yetiştiği ender bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Kahiloğulları, 46 yıllık deneyimiyle bu kadim sanatı yaşatmaya devam ediyor.