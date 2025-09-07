Askerde keşfetti 50 yıldır yapıyor

Askerde keşfetti 50 yıldır yapıyor
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde askerde ney ile tanışan Cemil Kahiloğulları dünyanın en kaliteli kamışlarının yetiştiğini belirttiği bölgede 46 yıldır ney üretiyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 46 yıldır ney üreten Cemil Kahiloğulları (66), dünyanın en kaliteli kamışlarının yetiştiği bölgede mesleğini sürdürüyor.

Türkiye'nin en uzun sahiline sahip ilçedeki sulak alanlarda yetişen kamışları tek tek toplayıp bir yıl kuruttuktan sonra işleyen Kahiloğulları, ürettiği neyleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

NEY İLE ASKERDE TANIŞTI

Askere gitmeden önce gitar çalan ancak askerdeyken ney ile tanışan Kahiloğulları, Samandağ'daki kamışların kalitesini keşfettikten sonra bu sanatı öğrenmeye karar vermiş. "En iyi ney, en kalın kamıştan yapılır. Bu kamışlar neredeyse antika değerindedir" diyen usta, ney yapımının basit bir iş olmadığını vurguluyor:

"Neydeki delikler milimetrik hesaplamalarla açılır. Nota bilmeyen bir insanın ney yapması mümkün değildir."

FİYATI 30 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Ney fiyatlarının kamışın kalınlığına göre değiştiğini belirten Kahiloğulları, 22 milimlik bir kız neyin 2 bin liradan başladığını, her milim artışında fiyatın bin lira yükseldiğini ifade ediyor. Çok kalın kamışlardan yapılan neylerin fiyatı ise 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Samandağ'ın dünyanın en kaliteli ney kamışlarının yetiştiği ender bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Kahiloğulları, 46 yıllık deneyimiyle bu kadim sanatı yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti