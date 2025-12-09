Arkadaş ihaneti pahalıya patladı: Taksiyi çalıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Arkadaş ihaneti pahalıya patladı: Taksiyi çalıp ortalığı savaş alanına çevirdi
Yayınlanma:
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, güvene dayalı bir arkadaşlık ilişkisi sıra dışı bir asayiş olayına dönüştü. Arkadaşı olan taksi şoförüyle birlikte akaryakıt istasyonuna giden S.A., sürücünün markete girmesini fırsat bilerek aracı çaldı. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybedip zincirleme kazaya neden olan ve taksiyi hurdaya çeviren şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü arkadaşıyla birlikte bir akaryakıt istasyonuna gelen S.A., araç içinde beklemeye başladı. Sürücü, ihtiyaçlarını almak üzere markete girdiği sırada sürücü koltuğuna geçen S.A., taksiyi çalıştırarak hızla istasyondan uzaklaştı. Marketten çıktığında aracının yerinde olmadığını gören taksici, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

marketteki-arkadasinin-taksisini-caldigi-1054350-312868.jpg

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan ticari taksinin peşine düştü. Polisin "Dur" ihtarına uymayan S.A., panikleyerek kaçışını sürdürdü. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdiMersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi

Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, refüje çıkarak durdu. Yaklaşık yarım saat süren bu tehlikeli kaçışın sonunda taksinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Hurdaya dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

marketteki-arkadasinin-taksisini-caldigi-1054351-312868.jpg

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaza sonrası aracı refüjde terk eden S.A., bu kez şansını yaya olarak denemeye çalıştı. Ancak bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahlarını kapattı.

marketteki-arkadasinin-taksisini-caldigi-1054355-312868.jpg

Yapılan sıkı takip sonucunda S.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

marketteki-arkadasinin-taksisini-caldigi-1054354-312868.jpg

HIRSIZLIK ANI VE ARKADAŞININ ÇARESİZLİĞİ KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde park halinde duran taksinin, S.A. kontrolünde hareket ederek uzaklaştığı anlar yer aldı. Marketten çıkan asıl sürücünün ise çalınan ekmek teknesinin arkasından çaresizce yürüdüğü ve ne olduğunu anlamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Türkiye
14 yaşındaki Türk satranç dahisi dünya şampiyonuna yenilgiyi tattırdı
14 yaşındaki Türk satranç dahisi dünya şampiyonuna yenilgiyi tattırdı
Kocasını uykuda yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadına uzaklaştırma kararı verildi
Kocasını uykuda yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadına uzaklaştırma kararı verildi
İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi
İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi