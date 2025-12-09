Arkadaş ihaneti pahalıya patladı: Taksiyi çalıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü arkadaşıyla birlikte bir akaryakıt istasyonuna gelen S.A., araç içinde beklemeye başladı. Sürücü, ihtiyaçlarını almak üzere markete girdiği sırada sürücü koltuğuna geçen S.A., taksiyi çalıştırarak hızla istasyondan uzaklaştı. Marketten çıktığında aracının yerinde olmadığını gören taksici, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan ticari taksinin peşine düştü. Polisin "Dur" ihtarına uymayan S.A., panikleyerek kaçışını sürdürdü. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, refüje çıkarak durdu. Yaklaşık yarım saat süren bu tehlikeli kaçışın sonunda taksinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Hurdaya dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaza sonrası aracı refüjde terk eden S.A., bu kez şansını yaya olarak denemeye çalıştı. Ancak bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahlarını kapattı.

Yapılan sıkı takip sonucunda S.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI VE ARKADAŞININ ÇARESİZLİĞİ KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde park halinde duran taksinin, S.A. kontrolünde hareket ederek uzaklaştığı anlar yer aldı. Marketten çıkan asıl sürücünün ise çalınan ekmek teknesinin arkasından çaresizce yürüdüğü ve ne olduğunu anlamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.