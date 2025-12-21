Araç takla attı, uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobil, dere yatağındaki ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 01.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi.
Mahmut M.’nin (19) kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atıp yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlanıp dere yatağındaki ağaca çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ile yanındaki Beytullah A.(19) ve Ramazan Ç. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA
