Araç takla attı, uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 01.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi.

Mahmut M.’nin (19) kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atıp yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlanıp dere yatağındaki ağaca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile yanındaki Beytullah A.(19) ve Ramazan Ç. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.