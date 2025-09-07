Antep'te kadınlar Filistin için sokağa çıktı!

Antep'te kadınlar Filistin için sokağa çıktı!
Yayınlanma:
Gaziantep’te Demokratik Kadın Platformu ile Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için ortak eylem gerçekleştirdi. Kadınlar, "Kınama değil, acil ve gerçek dayanışma" çağrısında bulundu.

Gaziantep'te kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı eylem düzenledi. Kadınlar adına açıklama yapan Sinem Erener Ballan, "Soykırım saldırıları sürerken işgal devletiyle ilişkilerini kesmeyen devletler, soykırımda suç ortağıdır" dedi.

Ballan, açıklamasında, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla gittiği Nablus'ta İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de andı. Ballan, şöyle konuştu:

"Ayşenur'un anısını mücadelemizde yaşatıyoruz. Filistin halkı yüz yılı aşkın süredir Siyonist işgale karşı onurlu direnişini sürdürüyor. Soykırımın en ağır yükünü ise kadınlar ve çocuklar taşıyor. Katledilenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Kadınlar açlık, yoksulluk, sağlık sorunları ve cinsel şiddetle baş başa bırakılıyor. Hamile ve emziren kadınlar yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle yaşıyor. Gazze'de kadınların bedenleri savaş alanına çevrildi."

"AKP-MHP İKTİDARI TİMSAH GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ"

Türkiye'nin tutumunu da eleştiren Ballan, "AKP-MHP iktidarı hamasetten öteye geçmeyen göstermelik kararlarla yetindi. Askeri, ticari, diplomatik ilişkiler kesilmedi. Petrol sevkiyatı durdurulmadı, limanlar İsrail'e açık kaldı. Siyonist silah tüccarları İstanbul'da kırmızı halılarla karşılandı" dedi.

Ballan, İsrail'e tam ambargo ilan edilmesi gerektiğini vurgularken, askeri, siyasi, ticari, akademik ve kültürel tüm ilişkilerin kesilmesini, petrol sevkiyatının durdurulmasını ve limanların İsrail'e giden gemilere kapatılmasını istedi.

Ballan, "Filistin halkının ve Filistinli kadınların soykırım karşısında kınamaya değil, acil ve gerçek bir dayanışmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak:ANKA

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
"İmralı'nın ayağına gidilmesine sıcak bakmayız"
"İmralı'nın ayağına gidilmesine sıcak bakmayız"
'Gürsel Tekin adına geldik' dediler: CHP'li gençler binadan uzaklaştırdı!
'Gürsel Tekin adına geldik' dediler: CHP'li gençler binadan uzaklaştırdı!
Düğünde yedikleri tavuk pilav hastanelik etti!
Düğünde yedikleri tavuk pilav hastanelik etti!