Antalya'da ünlü turizmcilere operasyon! 8 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Antalya Serik'te bir otel zincirini grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de turizm tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Antalya'daki altı kişi de ifadelerinin alınması için İstanbul'a götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya'nın Serik ilçesinde mali suç ve kripto para soruşturması başlattı.

Serik'te otel zinciri grubun yönetim kurulu başkanı H.D. ve Kemer'de turizm tesislerine sahip holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L. polis tarafından gözaltına alındı.

İki turizmci ile birlikte otellerde görevli dört yönetici de Antalya'dan İstanbul'a götürüldü. Turizimcilerin ifadelerinin alınacağı aktarıldı.

İKİ TURCUYA DA KARA PARA İDDİASI

Son dakika | Hadise, Simge Sağın, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındıSon dakika | Hadise, Simge Sağın, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

Ayrıca kara para aklama iddiası ile yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. de gözaltına alındı. Bu iki kişi de İstanbul'a götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

