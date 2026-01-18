Antalya’da evde çıkan yangın can aldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangında 71 yaşındaki Ramazan Özen hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, evde yangın çıktı. Yangının soba nedeniyle çıktığı değerlendirilirken yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ!

Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sırasında evde bulunan 71 yaşındaki Ramazan Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Özen’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için morga kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

