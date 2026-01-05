Antalya’da EDG’den Venezuela’ya yönelik ABD saldırılarına tepki

Antalya’da EDG’den Venezuela’ya yönelik ABD saldırılarına tepki
Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri (EDG), ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonlarını protesto etti. Attalos Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasında, ABD’nin müdahaleleri kınanarak saldırıların sona ermesi çağrısı yapıldı.

ABD'nin Venezuela saldırısı ve ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasına tepkiler sürüyor.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri (EDG), ABD'ni Venezuela tutumunu protesto etti. Attalos Anıtı önünde bir araya gelen üyeler burada yaptığı basın açıklaması ile ABD'nin saldırısını kınadı.

Ordu'da 'Maduro' protestosuOrdu'da 'Maduro' protestosu

"ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamayı KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol okudu. Mol, 2 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik doğrudan askeri saldırılar ve bombardıman gerçekleştirildiğini belirterek, bu girişimlerin uluslararası hukuk ve halkların kendi kaderini tayin hakkını açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

"ABD'NİN POLİTİKALARI BM İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

ABD’nin “demokrasi” ve “uyuşturucuyla mücadele” söylemleri üzerinden meşruiyet üretmeye çalıştığı müdahale politikalarının, Birleşmiş Milletler ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, Venezuela’ya yönelik baskının yalnızca askeri boyutta olmadığı; ambargolar, yaptırımlar ve ekonomik kuşatma yoluyla çok yönlü bir saldırı yürütüldüğü dile getirildi.

AKP'NİN SESSİZ TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

EDG temsilcileri, söz konusu politikaların hedefinde Venezuela’nın doğal kaynakları ve kamusal birikiminin bulunduğunu savunarak, bu yaklaşımın emperyalist çıkarların bir parçası olduğunu kaydetti. Açıklamada ayrıca, AKP iktidarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahaleler karşısındaki sessiz tutumu eleştirildi.

"EMPERYALİST SAVAŞLARIN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR"

Açıklama, “Emperyalist savaşların bedelini her zaman halklar ödüyor” vurgusuyla son buldu. EDG, Venezuela halkıyla dayanışma mesajı vererek, savaşa, emperyalizme ve dış müdahalelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

