Antalya'da dehşet veren denetim! Son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi

Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan 4 soğuk hava deposunda yapılan gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Zabıta tarafından el konulan ürünler imha edildi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’nde yer alan 4 soğuk hava deposunda, Aksu Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler, halk sağlığını tehdit eden büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk gibi ürünler ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen ürünlerin bazılarının son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisinin olmadığı belirlendi.

antalya-2.jpg

RUHSATSIZ İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Halk sağlığını tehlikeye atan bu durum karşısında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım cezası uygulandı ve işletmeler mühürlendi. Toplanan ürünlerin tamamı ise zabıta tarafından imha edildi.

antalya-1.jpg

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkın içi rahat olsun mesajını vererek, "Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Aksu Belediyesi olarak gıda güvenliği konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise, denetimlerde tarihi geçmiş tavuklardan imal edilip yeniden paketlenen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan ürünlere rastladıklarını belirterek, belediye olarak bu tür işletmelere asla müsamaha göstermeyeceklerini ve denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

