Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Yayınlanma:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında kent genelinde alınacak trafik tedbirlerini açıklayarak, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren merkezdeki birçok ana cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, yılbaşı etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kentin en işlek noktalarında trafik akışı durdurulacak. Bu kapsamda; Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa Caddesi, Aşkabat (Bahçeli 7.) Caddesi ve Bestekar Caddesi'nin tamamı trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3.), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri ile Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ve Kızılay Kavşağı arasında kalan kısmına araç girişi yapılamayacak.

SOKAKLARDA DA YASAK UYGULANACAK

Yol kapatma kararları sadece caddelerle sınırlı kalmayarak, özellikle Kızılay ve Çankaya bölgesindeki yaya yoğunluğunun fazla olduğu sokakları da kapsayacak. İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları kutlamalar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak noktalar arasında yer alıyor. Emniyet birimleri, bu bölgelerde kutlamalara katılacak vatandaşların güvenliği için bariyer ve denetim noktaları oluşturulacağını bildirdi.

Son Dakika | İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı!Son Dakika | İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı!

İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILABİLECEK EK GÜZERGAHLAR

Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların yoğunluğuna bağlı olarak trafik akışında ek düzenlemelere gidilebileceğini de belirtti. İhtiyaç duyulması halinde; Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de tamamı programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve trafiğe kapalı yollar için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında
Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında
Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce’ye silahlı saldırı!
Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce’ye silahlı saldırı!
Bitlis'te karda mahsur kalan sürücüye 'Örümcek Adam' yetişti
Bitlis'te karda mahsur kalan sürücüye 'Örümcek Adam' yetişti