Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, yılbaşı etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kentin en işlek noktalarında trafik akışı durdurulacak. Bu kapsamda; Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa Caddesi, Aşkabat (Bahçeli 7.) Caddesi ve Bestekar Caddesi'nin tamamı trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3.), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri ile Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ve Kızılay Kavşağı arasında kalan kısmına araç girişi yapılamayacak.

SOKAKLARDA DA YASAK UYGULANACAK

Yol kapatma kararları sadece caddelerle sınırlı kalmayarak, özellikle Kızılay ve Çankaya bölgesindeki yaya yoğunluğunun fazla olduğu sokakları da kapsayacak. İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları kutlamalar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak noktalar arasında yer alıyor. Emniyet birimleri, bu bölgelerde kutlamalara katılacak vatandaşların güvenliği için bariyer ve denetim noktaları oluşturulacağını bildirdi.

İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILABİLECEK EK GÜZERGAHLAR

Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların yoğunluğuna bağlı olarak trafik akışında ek düzenlemelere gidilebileceğini de belirtti. İhtiyaç duyulması halinde; Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de tamamı programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve trafiğe kapalı yollar için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.