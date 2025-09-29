Ankara’da komşu dehşeti! Anne saçını çekti oğlu yumrukladı: İşte o anlar

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, Nihal Aras, oturduğu binanın girişinde, yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı. Nihal Aras, iddiaya göre sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi.

Aracın içinde sıkışan yavru kediyi son anda fark etti! Yardıma itfaiye koştu

Aras binaya girerken komşusu N.S., oğlu ve eşi de peşinden gitti. N.S. isimli saldırgan Aras'ı eve gireceği sırada saçından tutup dışarıya çıkarırken oğlu S.S. de Aras’a yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Nihal Aras, hastaneye kaldırıldı. Aras’ın burnunun kırıldığı belirlenirken Nihal Aras, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. N.S. ve oğlu S.S., polis merkezinde ifade verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI!

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüde Nihal Aras'ın, evine gireceği sırada peşinden gelen N.S. ve oğlu S.S.'nin saldırısına uğradığı, S.S'nin kadına yumruk attığı görüldü.

“İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKTILAR”

Nihal Aras, korkunç olaya ilişkin "Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar. Annesi saçımın arkasından tuttu, oğlu alttan yumrukladı. Babası, 'Hızınızı almadınız mı daha' dedi; ondan sonra da ayırmaya çalıştı. İlk kapının önünde vurdular. Sonra eve aldılar beni; evde tekme tokat. Burnum 3 yerden kırık. Darp raporum var. Vücudumda kırıklar var ve psikolojim bozuldu.” ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu ifade eden Aras, “Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız" sözlerini sarf etti.

“CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM”

Aras, sözlerinin devamında bahçedeki kedilerini beslemesi nedeniyle aralarında husumet başladığını ifade ederek "Bahçe kapısının kapanmasını rica ettim. Her gün inadına o kapı kapanmadı. Köpekler girdiler kedileri parçalayıp öldürdüler. Haftada bir kedim ölmeye başladı. Daha önce eşime bıçak çektiler. Kapımı kırdılar. Eşimin çalıştığı dolmuşun koltuklarının lastiklerini kırıp bıçakla parçaladılar. Kapımın önüne korkumdan kamera taktırdım. Kamerayı bile takmıyorlar artık. Yani kameranın önünde, ağzımı burnumu kırdılar. Cezalarını çekmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.