Ankara'da çökme tehlikesi: 5 katlı bina boşaltıldı

Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle hasar oluştu. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından binanın statik yapısının bozulduğu ve her an çökebileceği belirlendi.

BİNA MÜHÜRLENDİ, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda bina tamamen boşaltılarak mühürlendi. Evlerini terk etmek zorunda kalan apartman sakinleri yanlarına aldıkları temel eşyalarla yakınlarının yanına yerleşti. Belediye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine karşı kontrol altına aldı.

YIKIM KARARI İNCELEME SONRASI VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin bina üzerinde yapacağı detaylı incelemeler bekleniyor. Hazırlanacak rapor doğrultusunda riskli yapı olduğu kesinleşirse binanın kontrollü bir şekilde yıkım süreci başlatılacak.