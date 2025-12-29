Ankara Büyükşehir'de 'çöp poşetinde ölü köpek' iddiası! Veteriner hekim ABB'ye kurulan kumpası anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öldürülen köpeklerin depolarda tutulduğuna iddialarına açıklık getirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ABB'ye ait olduğu öne sürülen barınakta, köpeklerin öldürülüp çöp poşetlerine konarak soğuk hava depolarında bekletildiği iddia edildi.

Söz konusu depoda çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar adliye önünden bir araya gelip duruma tepki gösterdi. İddialara ABB'den açıklama geldi.

VETERİNER, OLAYI TÜM YÖNLERİYLE ANLATTI

Açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Nisan 2015'te veteriner hekim olarak göreve başlayan H.İ., yürütülen karalama kampanyasından duyduğu vicdani rahatsızlığı dile getirerek konuya ilişkin bilgilendirme yapmak üzere belediye başvurdu ve olayı yazılı ve görsel belgelerle tüm yönüyle anlattı.

Açıklamaya göre veteriner, hekim R.K. isimli bir kişi tarafından uzun süre tehdit edildi ve kendisinden belediye aleyhinde kullanılmak üzere yazılı veya görsel veri talep edildi. Veteriner hekim, tehdit ve tacizlerin artması üzerine yönlendirme sonucu anonim hesap açtı.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun 3-4 yıl öncesine ait olduğu görüntülerin Karataş Barınağı'na ait olmadığı bilgileri yer aldı.

BELEDİYE ALEYHİNDE KULLANMAK ÜZERE VERİ TALEP EDİLMİŞ

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kendi el yazısı ile hazırladığı dilekçesinde ve soruşturma kapsamında sunduğu delliller doğrultusunda özetle; R.K. isimli kişi tarafından uzun süredir tehdit edildiğini, söz konusu şahsı 2024 yılı haziran ayında kapatılan Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yaptığı dönemde tanıdığını, kendisinden belediyemiz aleyhine kullanılabilecek yazılı veya görsel veri talep edildiğini ifade etmiştir. Böyle bir verinin bulunmadığını; merkezlerimizde yürütülen tüm işlemlerin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtmesine rağmen, tehdit ve tacizlerin artması üzerine yönlendirme sonucu anonim bir hesap açtığını beyan etmiştir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun 3-4 yıl öncesine ait olduğunu, Ankara'da faaliyet gösteren özel bir kliniğe tıbbi atık almaya gelen araca ait olduğunu (ilgili özel kliniğin ismi suç duyurusu dosyasında yer almıştır), bu görüntülerin Karataş Barınağı'na ait olmadığını; videonun bu denli sonuçlar doğuracağını öngöremediğini ve yaşananlardan derin bir pişmanlık duyduğunu açıkça beyan etmiştir."

BELEDİYEDEN SUÇ DUYURUSU

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu dilekçe ve sunulan delillere dayanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: