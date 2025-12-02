Anadolu'nun kayıp hazineleri evine döndü

Açık hava müzesi niteliğinde olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin geri kazanılması için çalışmalar sürüyor. Bakanlık bünyesindeki ekipler, tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürerek bunları envantere kazandırmak amacıyla 1980 yılından itibaren 19 farklı ülkede toplam 169 çalışma gerçekleştirdi.

İADE İSTATİSTİKLERİNDE ALMANYA İLK SIRADA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün "Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler" verilerine göre, 45 yıllık süreçte en çok eser iadesinin yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya’dan 8 bin 670 eser getirilirken, bu ülkeyi 4 bin 147 eserle Hırvatistan, 3 bin 748 eserle İngiltere, 3 bin 61 eserle Bulgaristan, 2 bin 701 eserle ABD ve 1865 eserle Sırbistan takip etti.

KANADA VE ABD’DEN GELEN ESERLER MÜZELERDE

2025 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında Kanada’da yaşayan bir şahsın babasından miras kaldığını belirttiği Anadolu kökenli testi, 2 kandil, 2 pişmiş toprak kap ve 1 pazubent teslim alınarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.

ABD’den ise Antik Çağ'da Anadolu'da yetişkin bireylerin kemiklerinin veya küllerinin konulduğu bir lahit ile gönüllü iade yöntemiyle alınan Bizans Dönemi'ne ait kiremit renk astarlı, çift ip delikli kulpa sahip çömlek getirildi.

Ayrıca Burdur’daki Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius Heykeli ve Roma İmparatorları Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerinde basılmış 83 adet sikkenin de ABD’den iadesi sağlandı.

İNGİLTERE’DEN ÇALINAN ÇİNİLER GERİ ALINDI

İngiltere’de bir müzayede evinde satışa çıkarılmak istenirken tespit edilen ve 2003 yılında Adana Ulu Camisi'nden çalındığı bilinen 16. yüzyıla ait altı köşeli İznik çini karo yurda getirilerek Ankara Etnografya Müzesi’ne teslim edildi. Yine Adana'da Ramazanoğlu Beyliği döneminde 1541 yılında inşa edilen camiden çalınan İznik çinilerinin de İngiltere'den iadesi gerçekleştirildi.

ÇALINAN EL YAZMASI VE TUNÇ ÇAĞI ESERLERİ

Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nden 2000 yılında çalınan 1268 tarihli el yazması "Kitab Şerhu'l-Esma" adlı eser, Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Muhammed Salih Yakubi tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne bağışlandı.

İsviçre’den iadesi sağlanan eserler ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Tarihi eserleri satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Bu eserler arasında; Tunç Çağı'na tarihlenen yüz ve kemer bölümleri yaldızlı kadın ve erkek adak heykelcikleri, granülasyon tekniğiyle üretilmiş altın küpe, cam üfleme tekniğiyle yapılmış koku şişesi, kozmetik ürünler için kullanılan minyatür amphora formundaki cam şişe ve Erken Orta Çağ'a tarihlenen çok kollu kandile (polykandelon) ait cam yağ kapları yer aldı.