Amasya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Yayınlanma:
Amasya'da Emre Gülsoy'un (29) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken otomobildeki Batuhan K. (34) yaralandı.

Amasya'nın kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Emre Gülsoy idaresindeki 26 ER 251 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

otomobil-yesilirmaka-uctu.jpg

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bugün başlangıç! Devasa bir hortum gibi Türkiye'yi dönecek: AFAD'ı da alarma geçirdiBugün başlangıç! Devasa bir hortum gibi Türkiye'yi dönecek: AFAD'ı da alarma geçirdi

Emre Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

