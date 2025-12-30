Amasya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Amasya'nın kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Emre Gülsoy idaresindeki 26 ER 251 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.