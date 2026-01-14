Ali Babacan'dan Bilal Erdoğan'a çok konuşulacak 'baba tavsiyesi'

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yasalara göre son görev dönemi olması ile beraber kendisinden sonra Bilal Erdoğan'ı düşündüğü kulislerinin ardından Bilal Erdoğan'ın görünürlüğü fark edilir şekilde artış gösterdi.

Kulis: AKP’de büyük değişim 'Bilal Erdoğan rötuşu' ile geliyor

Hemen her hafta katıldığı etkinlikler ve burada kullandığı sözleri gündem olan Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda yine gündem olan sözler kullandı.

"YENİDEN DİNDAR OLAN İNSAN İYİDİR YARGISINI GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada dindar olan insanın iyi insan olduğu kanaatinin toplumda kırıldığını ve bunu yeniden güçlendirmek zorunda olduklarını kaydetmişti.

"Biz Müslümanca duruş savunuyoruz. Birilerine şirin gözükmenin peşinde de asla olmayacağız. Hem herkese hitap edeceğiz hem kendi kimliğimize hitap edeceğiz. Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum. Bizim kurumlarımızın yerel olma lüksü artık yok. Kesinlikle uluslararası olmak zorundayız."

ALİ BABACAN'DAN 'PEDER İLE HASBİHAL' TAVSİYESİ

Bilal Erdoğan'ın gündem olan sözlerinin ardından DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan eleştiri geldi. Grup toplantısında Bilal Erdoğan'ın sözlerini özetleyen Babacan, Bilal Erdoğan'a tavsiyesinde babası ile konuşmasını önerdi.

"Geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın epeyce tartışılan bir ifadesi olmuş: Özetle demiş ki: Bu toplumda ‘Dindar olan insan iyidir’ yargısı yeniden güçlendirilmelidir. Müslümanlar olarak, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine dindar insanlardan geldiği kanaati yerleştirilmelidir. Benim kendisine tavsiyem, bu konuda, sevgili pederiyle şöyle samimi bir hasbihal etmesi. Toplumda dindarlarla ilgili yargılar niçin bozuldu? Kim bu yargıları bozdu? Başlarını ellerinin arasına alıp, bu konuyu ciddi bir şekilde şöyle bir masaya yatırmaları lazım."

"YOLSUZLUKLAR ARTMADI MI?"

AKP'nin iktidar döneminde sürekli olarak dindar kimliğine vurgu yaptığını, ancak bu dönemde hukuksuzluk ve adaletsizliklerin arttığını kaydeden Babacan, "Bu ülkede, dindar kimliğine sürekli vurgu yapan bir iktidar döneminde; hukuksuzluk ve adaletsizlik artmadı mı? Müslümanlığı dilinden hiçbir zaman düşürmeyen bir iktidar döneminde; ehliyet, liyakat ilkeleri terk edilmedi mi? Dindar bir nesil hedeflediğini her ay tekrar eden bir iktidar döneminde; memlekette yolsuzluklar artmadı mı? Yolsuzluk neredeyse kurumsal hale gelmedi mi ?" şeklinde eleştirilerini sundu.

"İKTİDARDAKİLERE SESLENMEK İSTİYORUM"

Bu eleştirilerin ardından AKP'ye seslenen Babacan, iktidarın çevrelerinde menfaat şebekesi olabileceğini ifade edip meraklanmamaları, hala nice dindar siyasetçiler olduğunu belirtti: