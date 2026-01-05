Alevlerin arasından çıktılar: Baba kız gözyaşlarıyla birbirine sarıldılar

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir dairede çıkan yangın, aileyi büyük panik yaşattı. Halil Kösedağ, eşi ve kızı, kendi çabalarıyla dışarı çıkarak yangından kurtuldu. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada baba ile kızının birbirlerine sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Olay, Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak’taki 4 katlı apartmanın ters dubleks giriş katında saat 15.30 civarında meydana geldi. Daireyi kısa sürede yoğun duman kaplarken, Halil Kösedağ ve ailesi panik içinde evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından uzun süre soğutma işlemi yapıldı ve ‘Tayfun’ adlı duman tahliye cihazıyla dairede biriken duman tahliye edildi. Kösedağ’ın eşi, içeri girerek kafesindeki muhabbet kuşunu da güvenli bir şekilde dışarı çıkardı; ancak kuş, kafesten kaçarak uzaklaştı.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının etkisiyle büyük korku yaşayan aile, komşularının yardımıyla sakinleştirildi. Halil Kösedağ, korkan kızını uzun süre teskin etti. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından adresten ayrılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.