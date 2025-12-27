İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
Yayınlanma:
İzmir’in Bayındır ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangında 59 yaşındaki Yıldız Çevik yaşamını yitirdi, eşini kurtarmaya çalışan Ömer Çevik ise ağır yaralandı.

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde müstakil bir evde çıkan yangın can aldı. Bodrum katında bulunan güneş paneline ait akülerin alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evde bulunan Yıldız Çevik (59) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmaya çalıştığı öğrenilen Ömer Çevik ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Çevik, vücudundaki yanıklar nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yıldız Çevik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

