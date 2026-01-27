AKP'nin Yozgat'a 'müjdesi' 7 yıldır bitmedi! 6,6 milyar lira harcandı

2018 yılında projelendirilen ve 2021 yılında toplam maliyeti 652,4 milyon TL olarak açıklanan Yozgat Havalimanı, henüz kapılarını açmadan bütçeyi katladı. Ocak 2026 verilerine göre, havalimanı inşaatı için harcanan miktar 6,6 milyar TL’yi aşmış durumda. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Yapılan son güncellemelerle projenin toplam yatırım tutarı 9,4 milyar TL seviyesine yükselerek, başlangıçtaki tahmini maliyetini yaklaşık 14’e katladı.

YILLARA GÖRE DEVASA ARTIŞ

Havalimanı projesi için ayrılan kaynak miktarındaki artış, resmi verilere şu şekilde yansıdı:

2021: 652 milyon 485 bin TL

2022: 990 milyon 906 bin TL

2023: 2 milyar 983 milyon TL

2024: 5 milyar 963 milyon TL

2025: 7 milyar 876 milyon TL

2026: 9 milyar 430 milyon TL

HEDEF TARİH 2028’E ÖTELENDİ

Şehir merkezine 15 kilometre mesafede inşa edilen ve iktidara yakın şirketler tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, planlanan takvimin çok gerisinde kaldı. 2022 yılında bitirilmesi taahhüt edilen havalimanı için şimdi ise tamamlanma yılı olarak 2028 yılı işaret ediliyor. Bu durum, Yozgat halkının hava ulaşımına kavuşma beklentisinin en az 6 yıl daha ertelenmesi anlamına geliyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TARTIŞMALI YATIRIMLAR

Yozgat Havalimanı, ihtiyaç analizi yapılmadan inşa edilen ve boş kalma riski taşıyan projeler arasında gösterilmesi nedeniyle eleştirilerin odağında. Özellikle Yap-İşlet-Devret projelerindeki "garanti altı gerçekleşmeler" nedeniyle DHMİ kasasından şirketlere yapılan ödemeler tartışılırken, Yozgat’taki bu fahiş maliyet artışı havacılık yatırımlarının verimliliğinin yeniden sorgulanmasına neden oluyor.