AKP’nin 'umut hakkı' demeden umut hakkı planı

İmralı Sürecinin Suriye’deki gelişmeler nedeniyle yavaşlamasının ardından, iktidarın ceza infaz sistemiyle ilgili yeni bir adım için hazırlık yaptığı öne sürülüyor. AKP kurmaylarının, özellikle kamuoyunda tepki çeken 'umut hakkı' kavramından kaçınarak bir çerçeve oluşturduğu belirtiliyor.

“UMUT HAKKI” İFADESİ METİNDE YER ALMAYACAK

Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre AKP’li kaynaklar, hazırlanan taslakta 'umut hakkı' kavramının hiçbir şekilde kullanılmayacağını vurguluyor. Bunun gerekçesi olarak kamuoyu yoklamaları gösteriliyor.

"Umut hakkı ifadesi hazırlanan taslağın hiçbir yerinde geçmeyecek. Kamuoyu yoklamaları gösterdi ki; toplum umut hakkı ve Öcalan için özel bir düzenleme yapıldığı hissine çok tepkili. Bizim tabanımız bunu kaldırmaz…"

Öcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi?

TECİL HAKKI ÜZERİNDEN YENİ FORMÜL

Taslak çalışmada dünya örneklerinin incelendiği, düzenlemenin ise tecil hakkı üzerinden kurgulandığı belirtiliyor. Buna göre belirli şartları taşıyan hükümlüler için tecil ve şartlı salıverme sürelerinin yeniden düzenlenmesi gündemde.

"‘PKK’lıyı da FETÖ’cüyü de adi suçluyu da kapsasın, ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlardan 20-25 yıl cezasını çekenler (süre konusunda tartışma var), 10 yıllık tecil hakkından yararlansın’ şeklinde uygulanacak’ değerlendirmesi yapılıyor. İddiaya göre yasadaki şartlı salıverme-tecil süreleri yumuşatılacak.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mehmet Uçum’un detaylandırdığı önerinin tam da bunu kapsadığı anlatılıyor. Yani ‘umut hakkı’ demeden umut hakkından yararlandırma formülü"

KAPSAM TARTIŞMASI: PKK, FETÖ VE ADİ SUÇLAR

Düzenlemenin kapsamı parti içinde de tartışma yaratıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve uzun süredir cezaevinde bulunan hükümlülerin bu haktan yararlanabileceği iddia ediliyor.

"Düzenlemenin mantığını savunanlar, ’Tecil süresinde yapılan değişikliğin, FETÖ’cüleri kapsam dışında tutacağını’ dile getiriyorlar. Bu sistem, daha çok PKK’lılar gibi uzun yıllardan beri hapiste olanlara yarayacak."



"ÖCALAN İÇİN ÖZEL DÜZENLEME YOK" VURGUSU

AKP’li kaynaklar, çalışmanın herhangi bir kişiye özel hazırlanmadığını savunuyor. Metinde af niteliği taşıyan bir düzenlemenin yer almayacağı, şartlı salıverme esasının benimsendiği belirtiliyor.

"Metinde umut hakkı geçmeyecek, Öcalan için ayrı bir düzenleme olmayacak, af niteliğinde değil şartlı salıverme şeklinde uygulanacak" ifadeleri kullanılıyor.

AİHM KARARLARI REFERANS ALINACAK

Komisyon çalışmalarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının hukuki dayanak olarak ele alındığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın, sonuç itibarıyla 'umut hakkı' ile benzer bir etki yaratacağı yorumları yapılıyor.

"Komisyon raporunda, umut hakkı ifadesi yerine AİHM kararlarının referans gösterileceği, bunun da aynı sonucu doğuracağı konuşuluyor” deniliyor. Babacan'ın edindiği kulis bilgilerine göre CHP'liler bu formüle itiraz etmiyor ancak DEM Partililer umut hakkı ifadesinin konulmasında ısrarcı"

TAKVİM: NİSAN–MAYIS

Komisyonun raporunu tamamlamasının ardından düzenlemenin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. AKP kulislerinde, yasa teklifinin en geç nisan-mayıs aylarında Genel Kurul’da görüşülebileceği ifade ediliyor.