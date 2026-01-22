AKP'nin 'buhar' olan seçim vaatlerini raftan indirip tek tek sordu!

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kültür alanındaki vaatlerin neden gerçekleştirilmediği sorusunu Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu detaylı soru önergesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan, seçim döneminde verilen sözlerin akıbetinin açıklanmasını istedi.

Bahsedilen seçim vaatlerinde her yıl 10.000 gencin Türkiye’ye getirilmesi, iki yılda bir "Yurt Dışı Türkler Buluşması" düzenlenmesi ve yurt dışında üniversite okuyan gençlerin Türkiye’de staj yapmasının kolaylaştırılması gibi net hedefler bulunduğunu hatırlatan Yeneroğlu, bu başlıklarda gözle görülür bir gelişme görülmediğini vurguladı.

Yeneroğlu, “Bu vaatlerin sadece sözde kalmaması, kültürel bağlarımızın güçlendirilmesi ve Türkiye’ye olan aidiyet duygusunun artırılması açısından bir an evvel yerine getirilmesi son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

İPTALİN SEBEBİ NE?

Yeneroğlu, seçim beyannamesinde iki yılda bir yapılacağına söz verdiği "Yurt Dışı Türkler Buluşması" için daha önce Aralık 2025 tarihinin duyurulduğunu ve bu programa yönelik bir internet sitesinin dahi hazırlandığını anımsattı.

Yapılan hazırlıklara rağmen buluşmanın şu ana kadar gerçekleşmediğine dikkat çeken Yeneroğlu, ilan edilen etkinliğin iptal edilme sebebinin kamuoyuna duyurulmadığını anımsattı. Kendisi de belirlenen yeni bir etkinlik tarihi ya da güncel bir takvim olup olmadığının cevabını beklediğini belirtti.

STAJ PROGRAMLARI İÇERİK OLARAK YETERSİZ Mİ?

Seçim beyannamesinde yer alan bir diğer vaadin, yurt dışında üniversite eğitimi alan gençlerin Türkiye’de teknoloji, diplomasi, hukuk ve iletişim gibi alanlarda staj yapmaya motive edilmesi olduğunu hatırlatan Yeneroğlu, uygulamadaki Türkiye Stajları programının genel olarak sadece mühendislik ve teknoloji alanlarıyla sınırlı kaldığını ifade etti.

Bu programların çerçevelerinin neden dar olduğunu soran Yeneroğlu, programın başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere bakanlıklar, kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri de içine alacak şekilde daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeneroğlu, “Gençlerimizin Türkiye’nin siyasi, hukuki ve idari yapısını yerinde tanıması ve çok yönlü alanlarda deneyim kazanabilmesi için staj programlarının kurumsal çeşitliliği artırılmalı ve daha kapsayıcı hale getirilmelidir” dedi.

"SOMUT BİR ADIM YOK"

AKP’nin seçim beyannamesinde Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu kurulacağı taahhüdünün yer aldığını anımsatan Yeneroğlu, bu konuda 3 yıla yakın sürede gözle görülür bir gelişme gözlemlenmediğini belirtti. Daha önce verdiği bir soru önergesine gelen yanıtta, söz konusu görevlerin fiilen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütüldüğünün ifade edildiğini aktaran Yeneroğlu, bu durumun vaadin gerekçesini tartışmalı hale getirdiğini söyledi.

BAKANLIĞA YÖNELTİLEN KAPSAMLI SORULAR

Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu başlıklarda yanıt istedi:

Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun neden kurulmadığı; bu görevler YTB tarafından yürütülecek idiyse neden ayrıca bir kurul vaadinde bulunulduğu.

Seçim beyannamesinde yer alan, her yıl 10.000 gencin eğitim, kariyer ve kültürel programlar kapsamında Türkiye’ye getirilmesi hedefinin 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçip geçmediği, bu yıllarda ülkeye gelen genç sayısı ve programların gençlere olan etkisinin değerlendirilip değerlendirilmediği.

Yurt dışında üniversite okuyan gençlerin Türkiye’de teknoloji, diplomasi, hukuk ve iletişim alanlarında staj yapmalarını kolaylaştırmak için hangi somut adımların atıldığı.

2025 yılında bu atılan adımlar dahilinde kaç öğrencinin staj imkanı bulduğu, bu öğrencilerin geldikleri ülkelerin hangileri olduğu ve hangi bölümde eğitim aldıkları.

Yeneroğlu verdiği önergede, yurt dışında anadilde habercilik yapan yazılı ve görsel basının desteklenmesine yönelik uygulanan programların neler olduğunu da sordu. Geçtiğimiz üç yıl boyunca verilen desteklerden faydalanan medya kuruluşlarının sayısına dair verilerin de Bakanlık tarafından yayınlanmasını istedi.