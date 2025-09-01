AKP'liler Mehmet Şimşek'in karnesini hazırladı: Erdoğan'ın masasında vatandaşın gerçeği olacak

Yayınlanma:
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) öncesinde 25 ilde kapı kapı gezen AKP'liler Mehmet Şimşek'in karnesini hazırladı. Parti örgütünün hazırladığı raporun sunulacağı Erdoğan'ın masasında vatandaşın gerçeği olacak...

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirileceği öğrenilirken sahadan gelen şikâyet ve talepler de masaya yatırılacak

MYK toplantısı öncesinde hazırlık yapan iktidar partisi 25 il ve 267 ilçede görüştükleri vatandaşlardan aldığı bilgileri raporlaştırırken sokağın ana gündemi Erdoğan'ın önünde olacak.

ERDOĞAN'IN MASASINDA VATANDAŞIN GERÇEĞİ OLACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre toplantının ana gündem maddelerini, "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarından elde edilen saha verileri, parti stratejileri ve güncel gelişmeler oluşturacak.

Parti kurmaylarının ağustos ayı başından itibaren sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları, MYK’nın en önemli başlıklarından biri olacak.

Şimdiye kadar 25 il ve 267 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde yurttaşlardan gelen şikâyetler ve talepler toplantıda Erdoğan’a aktarılacak.

AKP'LİLER MEHMET ŞİMŞEK'İN KARNESİNİ HAZIRLADI

Ziyaretlerde özellikle ekonomik sıkıntılar, yerel yönetimlere yönelik talepler ve vatandaşların beklentileri öne çıktı. Parti kurmayları, bu verileri raporlaştırarak Erdoğan’a sunacak ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirme yapılacak.

Toplantıda sadece saha verileri değil, aynı zamanda iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler de ele alınacak. Parti stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve önümüzdeki dönemin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI KONUŞULACAK

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarındaki son durum da MYK gündemine taşınacak.

Komisyon raporları Erdoğan’a sunulacak ve bu doğrultuda yeni adımlar değerlendirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

