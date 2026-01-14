AKP'li Usta'nın Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti: Muhalefetten "nefret suçu" tepkisi!

Tartışma, AKP'li Leyla Şahin Usta’nın Suriye’deki gelişmelere atıfta bulunarak sarf ettiği, "13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkı çıkmayanlar bugün Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor" ifadelerinin hatırlatılmasıyla başladı. Muhalefet kanadı, bu sözlerin Alevileri "Müslüman" kimliği dışında bıraktığını ve katliamı meşrulaştıran bir dil içerdiğini savundu.

MUHALEFETTEN "NEFRET SUÇU" TEPKİSİ

DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç, Usta’nın sözlerinin nefret suçu teşkil ettiğini ifade ederek, "Direkt Leyla Hanım'ın kendi sözlerinden alıntılamak istiyorum: "Yıllarca, 13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkı çıkmayanlar bugün Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor." Nedir bu? Şimdi Sayın Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta'nın bu nefret dolu, Alevi katliamını meşrulaştıran, normalleştiren ve bunu yapan HTŞ rejimini de aklayan açıklamasını bizzat kurumsal olarak sahiplenmiştir burada. Bugün bir kez daha AKP grubunun da bu katliamı kurumsal olarak sahiplendiğini görmüş olduk. Biz özür bekliyoruz Leyla Şahin Usta'dan. Onun aklanmasını ve müsamaha gösterilmesini değil." dedi.

CHP’li Murat Emir, atılan bu geri adımın veya dil sürçmesinin milyonlarca Alevi yurttaşı kırdığını belirterek, "Özür dilemek büyüklüktür. Yanlış bir cümle kurulmuştur, gelin bu kürsüden 'hata yaptım' deyin ve bu meseleyi kapatın. Bugün bir özür dileseniz o milyonlarca Aleviler sizi bağrında basar, bunu kabul eder" dedi.

DEM Partili Ayten Kordu ise tarihsel süreçlere vurgu yaparak, "Bir Dersim evladı olarak, bir Ocakzade olarak, bir Baba Mansur evladı olarak söyleyeyim: Beni katleden sizin zihniyetinizdir! Yüzyıllardır beni katleden sizin zihniyetinizdir! Bütün Aleviler sizin o cihatçı anlayışınızın karşısında duracaklar. Açık ve net söyleyelim ve tarih karşısında suçlusunuz, suçlusunuz!" dedi.

Şam ordusu ile SDG Tişrin Barajı’nda çatışmaya başladı: Askeri bölgeye yığınak yapılmıştı

AKP KANADI: "AYRIM YAPMIYORUZ, YANLIŞ ANLAŞILDI"

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan AKP kanadı ise ifadelerin çarpıtıldığını ve bir ayrım gözetilmediğini savundu. AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti'nin hiçbir mensubu, Alevi vatandaşlarımızı İslam'ın dışında gören bir anlayışa sahip değildir. Böyle bir yaklaşım bizim siyasi geleneğimizde de medeniyet tasavvurumuzda da yoktur. Ancak bu durumu alıp "AK Parti Alevi katliamını meşrulaştırıyor" noktasına getirmek ağır bir ithamdır ve açık bir çarpıtmadır" dedi.

Eleştirilerin odağındaki Leyla Şahin Usta ise yaptığı ek açıklamada, "13 yıldır Suriye'de insanlar öldürülüyor, Müslümanlar öldürülüyor. "Bugün Aleviler öldürülüyor diye ayağa kalkıyorsunuz" dedim ve arkasına şunu ekledim: "Bu dil çok yanlış bir dil" dedim. Bu ayrıma gitmeyin dedim. Suriye'de ölenlerin dinine, diline, ırkına bakmıyoruz. İnsanlar ölüyor. Bunların hepsi bizim için insandır ve kıymetlidir, değerlidir dedim" dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ'NDEN ÖZÜR HATIRLATMASI

Tartışmaların uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, muhalefetin özür talebinin net olduğunu belirterek, "Sayın Usta'nın sözleri her iki grup tarafından da sıkıntılı bulunmuştur. Muhalefetin bir özür talebi var, bu talebi kendisinin takdirine bırakıyoruz" diyerek oturuma devam etti.