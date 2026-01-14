AKP'li kurmaylar atılacak adımları MHP'den duymaktan rahatsızmış

Açılım sürecinden pandemi affına, yasa düzenlemelerinden infaz sistemine kadar birçok başlıkta ilk açıklamaların MHP’den gelmesi, AKP içinde huzursuzluk yarattı. AKP’li kurmayların, devlet yönetiminde “bilgi akışının kaynağı” konusunda rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre MHP’li yöneticilerin, henüz netleşmemiş ya da kamuoyuna açıklanmamış konularda adeta “gölge bakan” gibi konuştuğu ve bunun AKP’de ciddi soru işaretleri yarattığı öğrenildi.

Nuray Babacan, iktidar partisinin yönetim zafiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:

İfade edilenlere göre açılım süreci kararları, pandemi affı çalışmaları ve yasa düzenlemeleri çoğu zaman ilk kez MHP kanadından öğreniliyor.

Feti Yıldız süreç raporunun biteceği tarihi açıkladı

Bu durumun AKP içinde ciddi yansımaları olduğunu belirten Babacan, bilgi akışının kaynağının bulunamadığını vurguluyor:

"Doğal olarak bu bilginin kaynağı ve ilgilisini bulmak için iktidar partisinde yapılan yoklamalar, kimi zaman boşa çıkıyor. AKP’li kurmaylar birçok konuyu MHP’li kurmaylardan duymaktan pek memnun değil."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın pandemi affına ilişkin açıkladığı rakamların, bürokrasi içinde bile şaşkınlık yarattığını aktaran Babacan, şunları yazıyor:

“Yıldız’ın pandemi affından yararlanacaklara ilişkin verdiği rakamlar, ilgili bürokratları bile şaşırtmış.”

Feti Yıldız’ın dile getirdiği 120 bin rakamı ise AKP'li kurmaylar tarafından gerçekçi bulunmuyor:

"Onlara göre, aşamalı olarak yararlanacakların sayısı Yıldız’ın söylediği gibi 120 bin değil, 100 bin civarında kalacak."

Yazıda pandemi affına getirilen sınırlamalara da dikkat çekiliyor. Babacan, özellikle disiplin cezası alan mahkumların durumuna işaret edip şu ifadeleri kullandı:

Sadece kapsam dışı tutulan suçlardan kaynaklanmıyor. Disiplin cezası almış mahkumlar, hangi suçu işlerlerse işlesinler, pandemi affından yararlanamıyor. Daha önceki aflarda kapsam dahilinde olan bu grubun yeni düzenlemeden de yararlanması için uğraşılmış ama sonuç alınamamış.

Şu an itibariyle 435 bin olan mahkum sayısı, 400 binin biraz altına düşmüş. Aşamalı olarak 335 bine kadar ineceği hesap ediliyor. Bu da ancak cezaevlerindeki ‘yoğunlaştırılmış kapasite’ denilen rakama ancak iniyor. Yani cezaevlerinin boşalması söz konusu olmadığı gibi, doluluk aynen devam ediyor. Tabii her gün yeni suç işleyerek cezaevine girenler bunun dışında.

Ayrıca küçük ortağın, yeni infaz düzenlemesinin içeriğiyle ilgili verdiği bilgilerin de bakanlıkta yapılanlarla örtüşmediği öne sürülüyor. Bu düzenlemenin çerçevesi belli. Açılım süreciyle direkt ilişkilendirilebilecek herhangi bir düzenleme yok. İnfaz uygulamasına yeni aşamalar ve net tanımlar getiriliyor. PKK’lıları kapsayacak özel hükümler içermediği gibi süreç içerisinde istenirse dahil edilebilecek.