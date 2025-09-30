AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'ın, uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlayan kriz derinleşiyor.

Son dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa etti

Şerafettin Yıldırım, kamuoyunun tepkileri üzerine görevinden istifa etmiş, yerine İbrahim Sencer Selmanoğlu vekil olarak atanmıştı.

TÜM YÖNETİMİN İSTİFASI ALINDI

İstifanın bireysel boyutta kalması, tartışmaların önünü alamayınca bu kez Yıldırım'ın yerine İl Başkan Vekili olarak atanan İbrahim Sencer Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu il yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifası alındı.

TEMAYÜL SÜRECİ BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre AKP Genel Merkezi, Elazığ İl Başkanlığı için yeni ismi belirlemek amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya Elazığ’a gönderildi.

Yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu hariç olmak üzere tamamen feshedildi. Yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklaması başlatıldı. Yoklamaya il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Her grup, 5’er kişilik temsilcilerle oy kullandı. Oylamalar, kişi adı yerine görev birimleri üzerinden yapıldı. Bu sayede hangi grubun, hangi aday adayına yöneldiği net şekilde analiz edilebilecek.

GÖZLER AKP GENEL MERKEZİ’NDE

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi AKP Genel Merkezi’nin Elazığ İl Başkanı olarak belirleyeceği isme çevrildi. Parti kulislerinde birkaç isim öne çıkmaya başlasa da nihai kararın önümüzdeki günlerde Ankara’dan gelmesi bekleniyor.