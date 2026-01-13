AKP yöneticisi tutukluyken istifa etti!

AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Borsa İstanbul'da manipülasyon" soruşturmasında 7 Ocak günü gözaltına alınarak tutuklanan İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker’e ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“AYNI GÜN İSTİFA ETMİŞTİR”

Erdem, Kerim Toker’in gözaltına alındığı gün bütün görevlerinden ayrıldığını ifade etti ve “Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış; aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmiştir” sözlerini sarf etti.

Toker’i yaklaşık 30 yıldır tanıdığını aktaran Erdem, “Kendisine yöneltilen borsa manipülasyonu iddiası 2022 yılında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda SPK tarafından 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmıştır. Ancak bu dönemde tarafımıza ulaşmış herhangi bir adli tahkikat bilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

“HERHANGİ BİR TİCARİ İLİŞKİMİZ YOKTUR”

Erdem, açıklamasının devamında 10 Ocak 2025 tarihinde yapılan il kongresinde de herhangi bir hukuki engel bulunmadığını ifade ederek “Bu tarihte de Kerim Toker hakkında devam eden ya da kesinleşmiş herhangi bir adli süreç tarafımıza intikal etmemiştir. Kerim Toker ile şahsımın ve il yönetimimizdeki hiçbir arkadaşımızın resmi ya da gayriresmî herhangi bir ticari ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı.