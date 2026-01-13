AKP yöneticisi tutukluyken istifa etti!

AKP yöneticisi tutukluyken istifa etti!
Yayınlanma:
Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklanan AKP’li İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker partisinden istifa etti. AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, “Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış; aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmiştir” açıklamasında bulundu.

AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Borsa İstanbul'da manipülasyon" soruşturmasında 7 Ocak günü gözaltına alınarak tutuklanan İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker’e ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı!Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı!

“AYNI GÜN İSTİFA ETMİŞTİR”

Erdem, Kerim Toker’in gözaltına alındığı gün bütün görevlerinden ayrıldığını ifade etti ve “Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış; aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmiştir” sözlerini sarf etti.

Toker’i yaklaşık 30 yıldır tanıdığını aktaran Erdem, “Kendisine yöneltilen borsa manipülasyonu iddiası 2022 yılında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda SPK tarafından 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmıştır. Ancak bu dönemde tarafımıza ulaşmış herhangi bir adli tahkikat bilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

toker.png

“HERHANGİ BİR TİCARİ İLİŞKİMİZ YOKTUR”

Erdem, açıklamasının devamında 10 Ocak 2025 tarihinde yapılan il kongresinde de herhangi bir hukuki engel bulunmadığını ifade ederek “Bu tarihte de Kerim Toker hakkında devam eden ya da kesinleşmiş herhangi bir adli süreç tarafımıza intikal etmemiştir. Kerim Toker ile şahsımın ve il yönetimimizdeki hiçbir arkadaşımızın resmi ya da gayriresmî herhangi bir ticari ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Türkiye
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!