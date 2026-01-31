AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve yağışların form değiştireceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre, okulların açılacağı 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1°C ile 5°C arasına gerilemesiyle birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Soğumanın etkisini artıracağı 3 Şubat Salı günü ise İstanbul genelinde hafif kar yağışı ihtimali öne çıkarken, en düşük sıcaklığın 1°C civarında olması öngörülüyor.

TRAKYA VE DİĞER BÖLGELERDE DURUM

Soğuk hava dalgasının ilk durağı olan Edirne ve Kırklareli'de yarın kar yağışı başlayacak, Tekirdağ'da ise pazar ve pazartesi günleri kar bekleniyor. Bugün yurt genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların, hafta başından itibaren iç kesimlerde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu bölgeleri için çığ riski ve buzlanma uyarıları ise güncelliğini koruyor.

HAFTA ORTASINDA HAVA AÇIYOR

AKOM raporuna göre, pazartesi ve salı günü etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı sistem, Çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta ortasında İstanbul’da havanın parçalı bulutlu olması ve sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.