Akın akın Gaziantep'e geldiler: 17 bin kişi ziyaret etti!

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişen 518 heykelin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni geçen yıl 17 bin 976 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi’nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

yesemek-heykel-atolyesi-1.jpg

YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

200 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşında oluşan 1 ile 10 ton arasında değişen, dağ tanrısı, aslan, savaş arabası gibi 518 heykelin bulunduğu alanı, geçen yıl 483’ü yabancı olmak üzere 17 bin 976 kişi ziyaret etti.

yesemek-heykel-atolyesi-4.jpg

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, deprem sonrası ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, “UNESCO’nun asıl listesine alınması kapsamında çalışmaların devam ettiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni geçen yıl 17 bin 976 yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir” dedi.

yesemek-heykel-atolyesi-3.jpg

Kaynak:DHA

