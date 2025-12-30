Akbelen'de zeytin kıyımı tam gaz! Elleriyle diktiği zeytinlikleri tek tek kesildi! 'Bunların sorumlusu yok mu' diye haykırdı!

Yayınlanma:
Muğla’nın İkizköy Akbelen köyünde, köylülerin satmayı reddettiği zeytinlikler, yargı süreci devam etmesine rağmen YK Enerji tarafından kesilmeye devam ediyor. Bugün şirket çalışanları tapulu arazilere girerek zeytin ağaçlarını kesti. Tepkiler üzerine yetkililer 'yanlışlık oldu' dedi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’de, YK Enerji Üretim A.Ş.’nin maden ocağına yakın bölgede zeytin ağaçlarının kesimi devam ediyor. Bölgedeki köylüler, işlemlere sert tepki gösterdi.

Akbelen’de yargı sürerken söküm devam ediyor: Jandarma denetiminde zeytin kıyımı!Akbelen’de yargı sürerken söküm devam ediyor: Jandarma denetiminde zeytin kıyımı!

Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’ne kömür temini amacıyla yürütülen çalışmalarda, tarlasını satmayan köylülerin zeytinliklerine de giren şirket çalışanları, ağaçları kesmeye başladı. Söküm işlemleri, yargı süreci devam etmesine rağmen jandarma denetiminde sürdürülüyor.

"BİR TANE ZEYTİN BIRAKMAMAYA ANT İÇMİŞ"

Köylüler, “Satmışlar da kesiyorlar diyerek bize tepki gösterenler görün. Satanlarınınkini kesiyorlar da kesmeyenlerinkini neden kesiyorlar?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yurttaşlar, şirketin bölgede “bir tane zeytin bırakmamaya ant içmiş” olduğunu belirtti. Bölgede yaşanan bu süreç, hem toplumsal hem de çevresel açıdan telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açtığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

