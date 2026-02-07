Ahmet Necdet Sezer'den uzun zaman sonra ilk görüntü

Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Sezer, Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin’in Ankara’daki konserini izlerken görüntülendi. Konser sonrası kulise geçen Sezer, sanatçıyla bir süre sohbet etti.

Ahmet Necdet Sezer gözlerden uzak yaşıyor

Erol Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen “4 Kuşağın Sesi Erol Evgin” adlı Türkiye turnesinin açılışını Ankara Congresium’da yaptı.

3 BİN KİŞİLİK KORO

Sanatçı, turnesine başkenten başlamanın mutluluğunu dile getirerek dinleyicilere teşekkür etti. Evgin, gece boyunca hafızalara kazınan şarkılarını yaklaşık 3 bin kişilik dev bir koro eşliğinde seslendirdi.

Geceye katılanlar arasında Ahmet Necdet Sezer ve kızı ile birlikte, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de yer aldı. Sezer, daha önce de 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında çellist Benedict Kloeckner’in konserinde izleyiciler arasında görülmüştü.