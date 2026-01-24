Ahmet Minguzzi'nin annesi Ordu'da "çocuklar için" yürüdü

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu’da düzenlenen “Çocuklar için adalet” yürüyüşüne katıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırıya uğrayan ve 9 Şubat’ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'nun Altınordu ilçesinde "Çocuklar için adalet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte anne Yasemin Minguzzi’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, evlatlarını kaybeden anneler ve çok sayıda kişi yer aldı.

"CEZA 24 YIL DEĞİL"

Yürüyüşte konuşan Yasemin Minguzzi, bugünün olayın gerçekleştiği tarih olan 24 Ocak olduğunu belirterek, “Bizi yalnız bırakmayıp, buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Karadenizli olduğum için buraya gelmek istedim. Haberlerde yanlış anlaşılan bir şey söylemek istiyorum. Hep "24 yıl ceza aldılar" deniliyor ama böyle bir şey yok. 8-9 yıl ceza aldılar, o kadar yatacaklar. Bu da böyle bilinsin. Aldıkları ceza kesinlikle 24 yıl değil. Atlas evladımızın katilleri de 3-4 yıl yatacak” dedi.

"HİÇBİR ZAMAN DURMAYACAĞIZ"

Yasemin Minguzzi, Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın davası için 4 Mart’ta bu kentte olacağını ve Meclis’e yürüyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Yasa çıkacak dediler, sözlerini tutmadılar. Bizi oyaladılar. Biz duracak mıyız, tabi ki durmayacağız. Bilindiği üzere bizim istinaf kötü sonuçlandı. Bunun daha Yargıtay’ı var, insan hakları var. Hiçbir zaman durmayacağız. Mücadeleye devam. Bizim için yanımızda olması çok kıymetli.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

