Ahmet Hakan Şara'yı güzellemelere doyamadı: 'Süper, muazzam, müthiş' yanılmışım

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Şara hakkında yanıldığını söyledi. Türkiye ile ilişki düzeyi çok yüksek olan ve yakından takip edilen Şara'nın ideolojik çizgiden 'devlet adamlığına' döndüğünü savundu. Dış politikadan görünümüne kadar pek çok başlıkta Şara’yı öven Hakan, 'yanılmışım' vurgusunu art arda sıraladı.

BÜYÜK HARFLERLE: SÜPER, MUAZZAM, MÜTHİŞ, FENA,

Ahmet Hakan, Şara hakkında yanıldığını söylediği noktaları belirtirken yaptığı güzellemelerin tamamında büyük harfler kullandı:

“Kaskatı ideolojik yaklaşım ne kadar esneyebilir ki” diye düşünüyor, değişiminin çok zor olacağını sanıyordum. SÜPER yanılmışım.

“Örgütçülükten devlet adamlığına geçmek öyle kolay iş değildir” diye düşünüyor, geçiş sürecinin çok uzun süreceğini öngörüyordum. MUAZZAM yanılmışım.

“Dünya siyaset sahnesinde acemiliği hep göze çarpacaktır” diye düşünüyor, ustalaşması için sınamalardan geçmesi gerektiğini sanıyordum. MÜTHİŞ yanılmışım.

"Kravat takıp takım elbise giymesini şekilsel bir değişim olarak görüyor, özde bir değişim için uzun süre beklemek gerektiğine inanıyordum. FENA yanılmışım."

Erdoğan'dan Suriye mesajı! "Terör tehdidi kalkacak"

"HİÇ FENA YANIT DEĞİL"

Yazısının devamında DEM Parti ile AKP arasında yaşanan Suriye polemiklerine de değinen Hakan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in DEM Partililere verdiği yanıtı, "Hiç fena yanıt değil' diyerek yorumladı.