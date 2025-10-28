Ahırın çatısını tamir ederken düşen kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda, ahırın çatısını onarım çalışması sırasında metrelerce yükseklikten düşen Muharrem A. (49), ağır şekilde yaralandı.
SU SIZINTISINI TAMİR ETMEK İSTEDİ
Olay, gece saat 00.30 civarında Mesudiye Mahallesi'nde yer alan büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleşti. Şiddetli sağanak yağış esnasında ahırın çatı kısmından su sızıntısı olduğunu gören çiftlik işletmecisi Muharrem A., sorunu gidermek amacıyla çatıya tırmandı.
ONARIM YAPARKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
Tamir işlemi sırasında dengesini yitiren çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, olay mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı adam, olay yerinde ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.