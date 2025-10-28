Ahırın çatısını tamir ederken düşen kişi ağır yaralandı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısını tamir ederken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çiftlik sahibi Muharrem A. (49) ağır yaralandı. Sağanak yağış sırasında çatıdan su sızdığını fark eden adam, onarım yaparken dengesini kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda, ahırın çatısını onarım çalışması sırasında metrelerce yükseklikten düşen Muharrem A. (49), ağır şekilde yaralandı.

SU SIZINTISINI TAMİR ETMEK İSTEDİ

Olay, gece saat 00.30 civarında Mesudiye Mahallesi'nde yer alan büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleşti. Şiddetli sağanak yağış esnasında ahırın çatı kısmından su sızıntısı olduğunu gören çiftlik işletmecisi Muharrem A., sorunu gidermek amacıyla çatıya tırmandı.

ONARIM YAPARKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Tamir işlemi sırasında dengesini yitiren çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, olay mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı adam, olay yerinde ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
