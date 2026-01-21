Ağrı’da zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

Ağrı’da zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı
Yayınlanma:
Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir otobüs ile üç kamyonetin karıştığı zincirleme kaza, bir kişinin ölümü ve beş kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

OTOBÜS VE 3 KAMYONET KARIŞTI

Kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Otluca köyü mevkisinde gerçekleşti. Fikret S. yönetimindeki 21 BY 099 plakalı otobüs ile üç ayrı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan altı kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oktay Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer beş yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:AA

