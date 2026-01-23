Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi yakalandı
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞILARINDAN FİRARİ S.D YAKALANDI

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden S.D.'nin Bodrum ilçesinde yakalandığı bildirildi.

S.D.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu vurgulandı.

Avukatı Adnan Oktar'ın son halini paylaştı: 30'lu yaşlarda gibi...Avukatı Adnan Oktar'ın son halini paylaştı: 30'lu yaşlarda gibi...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D, Bodrum ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyon kapsamında yakalanmıştır."

Bu arada hükümlü S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Türkiye
Bocavirüs alarmı! En çok çocukları vuruyor
Bocavirüs alarmı! En çok çocukları vuruyor
THY uçağı İzmir'e inerken 2 kez yıldırım çarptı
THY uçağı İzmir'e inerken 2 kez yıldırım çarptı
ASKİ açıkladı: Ankara'da barajların güncel doluluk oranı
ASKİ açıkladı: Ankara'da barajların güncel doluluk oranı