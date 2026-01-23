Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞILARINDAN FİRARİ S.D YAKALANDI

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden S.D.'nin Bodrum ilçesinde yakalandığı bildirildi.

S.D.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D, Bodrum ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyon kapsamında yakalanmıştır."

Bu arada hükümlü S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.