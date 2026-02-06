Adliyede film gibi bilirkişi oyunu… AKP’li eski vekile de dava açıldı!

Dinçer GÖKÇE

İş insanı Fehmi Öztürk (63) ile Fırat Muşlu (51) arasında uzun bir süredir devam eden 50 milyon dolarlık alacak-verecek tartışması yeni bir davaya yol açtı. Yaralama ve şüpheli bir ölümün dahi yaşanmasına neden olduğu anlaşılan husumete ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen günlerde hazırlanan iddianame dikkat çeken detaylar içeriyor.

Fırat Muşlu.

Fehmi Öztürk’ün şikâyetçi olarak yer aldığı dosyanın sanıkları ise Cuma İçten (53), Mehmet Doğan (75) ile, olayın yaşandığı dönemde Büyükçekmece Adliyesinde zabıt kâtip olarak çalışan memurlar Cemile Ak (45) ile Emre Dirican (38).

Cuma İçten.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme talebi ile gönderilen iddianamede yer alan bilgilere göre, anılan sürecin başında sahte bir bilirkişi raporu yer alıyor. Buna göre, Fehmi Öztürk ile Fırat Muşlu arasındaki husumetin çözümü için hakem heyetinin görevlendirildiği süreçte, anılan ikili arasında Büyükçekmece Adliyesinde devam eden soruşturmaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu girdi.

‘RÜŞVETİ ALDIM RAPORU YAZDIM’ İTİRAFI

Anılan raporu, bilirkişilik yapması yasaklanan Mehmet Doğan’ın hazırladığı anlaşıldı. Doğan’ın hazırladığı raporda Fehmi Öztürk borçlu çıkarıldı. Ancak, taraflar arasında husumetin derinleştiği bir süreçte Mehmet Doğan, anılan rapora karşılık rüşvet aldığını söyledi. Bu durumu öğrenen Öztürk’ün avukatları yeni bir suç duyurusunda bulundu.

DOSYA, YASAKLI LİSTEDEKİ İSMİ TESLİM EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yapılan sahteciliği ortaya koydu. Buna göre 16 Kasım 2018 günü, Mehmet Doğan (38) adındaki bir bilirkişiye dosyanın bir örneği teslim edilmiş gibi tutanak düzenlendi. Oysa söz konusu dosya, gerçekte de bilirkişi olarak görev yapan Mehmet Doğan’a değil, bilirkişilikten yasaklanan Mehmet Doğan’a verilmişti.

ZABIT KATİBİNİN ŞÜPHELİ TELEFON TRAFİĞİ

Bilirkişi teslim tutanağını UYAP’a yükleyen kâtibin ise Emre Dirican olduğu anlaşıldı. İddianamede, Emre Dirican ile bilirkişilik yapması yasaklanan Mehmet Doğan arasındaki telefon trafiğine ilişkin bilgi de yer aldı. İkili arasındaki ilk görüşme 12 Kasım 2018 günü. 15 Kasım günü yeniden görüşen ikili, 16 Kasım günü de telefonda görüştü. İkili, 6 Aralık 2018 ile 12 Aralık günü bir kez daha görüştü. İddianamede, ikili arasındaki bu görüşme, hayatın olağan akışına aykırı görüldü.

“SİYASİ İTİBAR SUİKASTI YAPIYOR”

Dosya kapsamında ifade veren Cuma İçten, hakkındaki suçlama için “Fehmi Öztürk’ün hayal ürünü” dedikten sonra “Bu şahıs itibar suikastı yapıyor. Benim siyasi kimliğimi karalamaya çalışıyor” dedi. Fırat Muşlu, Mehmet Doğan’a rüşvet vermesinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Emre Dirican, "Yasaklı bilirkişi görevlendirmesi yapmam söz konusu değildir” dedi. Cemile Ak ise, söz konusu raporun alındığı dosyanın savcı ile hiçbir zaman çalışmadığını vurguladı.

ESKİ ORTAĞI YARALAYAN KORUMA ÖLDÜRÜLDÜ

Fehmi Öztürk ile Fırat Muşlu arasındaki, derin bir husumete dönüşen borç-alacak tartışması onlarca soruşturma ve davanın da açılmasına neden olmuş durumda. Anılan davalardan biri ise dikkat çekici. İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından biri de Fırat Muşlu, Anılan dava, Muşlu’nun eski koruması Cem Özmüş cinayetine ilişkin…

Fehmi Öztürk ve oğlu feci şekilde darp edilmişti.

Fehmi Öztürk ile oğlunu ağır yaralayan Cem Özmüş, bu olaydan bir süre sonra öldürüldü. Cinayete ilişkin tetikçi yakalandı. Muşlu da, anılan davada ‘azmettirici’ olmakla suçlanıyor.