Adıyaman'da tekne alabora oldu: 1 kişi aranıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olyada, edinilen bilgilere göre 5 kişi, bindikleri tekne ile göle açıldı.

Tekne, bir müddet sonra henüz belirlenemeyn bir sebeple alabora oldu.

4 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hasatanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, gölde kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlattı. Baraj gölüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Çakır’ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.