Adıyaman'da tekne alabora oldu: 1 kişi aranıyor
Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olyada, edinilen bilgilere göre 5 kişi, bindikleri tekne ile göle açıldı.
Tekne, bir müddet sonra henüz belirlenemeyn bir sebeple alabora oldu.
4 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hasatanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, gölde kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlattı. Baraj gölüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Çakır’ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)