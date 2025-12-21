Adıyaman'da tekne alabora oldu: 1 kişi aranıyor

Yayınlanma:
Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde bir tekne alabora oldu. 4 kişi kurtarılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olyada, edinilen bilgilere göre 5 kişi, bindikleri tekne ile göle açıldı.

Tekne, bir müddet sonra henüz belirlenemeyn bir sebeple alabora oldu.

adiyamanda-tekne-alabora-oldu-1-kisi-kayip.jpg

4 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hasatanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika | Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora olduSon dakika | Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora oldu

Ekipler, gölde kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlattı. Baraj gölüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Çakır’ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Türkiye
Tatbikatta selde kalanlar sedye ile kurtarıldı
Tatbikatta selde kalanlar sedye ile kurtarıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay duyurdu: Kadın kooperatifleri için "balık-ekmek" satış noktaları kurulacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay duyurdu: Kadın kooperatifleri için "balık-ekmek" satış noktaları kurulacak
Muhalefetten 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz
Muhalefetten 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz