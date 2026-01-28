Adıyaman'da heyecanlandıran keşif: 11 bin yıllık! Sular çekilince ortaya çıktı

Yayınlanma:
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesiyle, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunanlara benzer "T" şeklinde taşlar ortaya çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, Kızılöz köyündeki gölet kıyısında suların çekilmesinin ardından bölgede inceleme başlattı.

İncelemelerde, Neolitik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen "T" biçimli taş yapılar tespit edildi.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, gazetecilere, bulunan taşların 11 bin yıl öncesine tarihlendiğini söyledi.

kesif.jpg

"ŞU ANDA 2 KÜÇÜK YAPI BULUNDU"

Taşların Göbeklitepe kültürünü yansıttığını belirten Ezer, şöyle devam etti:

"Bu alan bizi tabii çok heyecanlandırdı, bölgenin çok önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile açığa çıkarılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan, şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen, aynı kültüre ait arkeolojik bulgular elimizde mevcut şu anda. Şu anda 2 küçük yapı bulundu. Bunlar da bize ön bilgiler veriyor."

kesif1.jpg

Alanın önemli olduğuna değinen Ezer, "Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Şu anda burada 2 çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış, o levha taşların arasında bir tane 'T' biçimli küçük dikilitaşın da kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar, Şanlıurfa'daki Taştepeler'de ortaya çıkarılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor." dedi.

kesif2.jpg

İzmir'de büyük keşif: 2200 yıllık baş kime ait?İzmir'de büyük keşif: 2200 yıllık baş kime ait?

"GÖBEKLİTEPE'DE BULUNAN FORMLARA BENZER BİR YAPIDAYDI"

Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise ihbar üzerine alanda kazı çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmada, direkt yüzeyde T formu gördük. Göbeklitepe'de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı." diye konuştu.

kesif3.jpg

Suların çekilmesiyle eserlerin ortaya çıktığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Söz konusu alan, aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üstteki toprak örtü çekilince burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu. Amacımız şu anda sular yükselmeden önce mevcuttaki yapıları kurtarmaya çalışmak."

Bulunan eserler, Perre Antik Kenti'nde sergilenmeye başlandı.

Kaynak:AA

