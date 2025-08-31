Adıyaman'da temizlik seferberliği

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde başlattığı temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iç mekanlarda halı ve oturma gruplarını özel yıkama makineleriyle temizlerken, dış mekanlarda ise yıkama araçlarıyla genel temizlik gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda K-2 Konteyner Kent, Mehmet Karınca Taziye Evi ve Dursun Çavuş Camii’nde detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalarla, vatandaşların ortak kullanım alanlarında hijyenin en üst seviyede tutulması amaçlandı.

91454437-3391-47b5-a988-72e094b2d964-w.jpeg

"EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temiz ve sağlıklı bir şehir hedefiyle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının hijyenik ve sağlıklı olması en büyük önceliklerimizden biri. Özellikle taziye evleri, camiler ve konteyner kentlerdeki mescitler, yoğun olarak kullanılan alanlar arasında yer alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bu alanlarda periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi ve taziye ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdüreceğini ve ihtiyaç duyulan her noktada benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

c93f5153-f76f-4f06-a56c-a81223f9cc7d-w.jpeg

1a0b9d1a-a3da-419f-8cbe-281ea6b7e812-w.jpeg

Kaynak:ANKA

