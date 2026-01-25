Adım atacak yer kalmadı: Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e çıktı

Uludağ’da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Günübirlik tatilcilerin de akın ettiği bölgede kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığı 84 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 4 derece olarak ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler oteller bölgesine akın edince, otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e çıkarken, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı.

"ULUDAĞ ÇOK GÜZEL AMA FİYATLAR BİRAZ PAHALI"

Sömestir tatili için İzmir’den Uludağ’a geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Şaloğlu, şöyle konuştu:

"İzmir’de yaşıyorum. Sömestir tatili nedeniyle Uludağ’a geldim. İlk defa Uludağ’a geldim. Zamanımız güzel geçiyor. Eğlenceli ama çok kalabalık. Çok da soğuk değil. Kaymayı öğrenmeye çalışıyorum. Uludağ çok güzel ama fiyatlar biraz pahalı."

"DAHA ÖNCE HİÇ KAR GÖRMEDİM"

Hayatında ilk kez kar gördüğünü söyleyen Yasmin Sözer ise şöyle konuştu:

"İzmir’den geliyorum. Daha önce hiç kar görmedim. İlk defa görüyorum. Daha önce hiç kar görmediğim için çok eğlenceli geçiyor. Biraz soğuk. Bir de biraz pahalı ama güzel. Sömestir tatili güzel geçiyor.

Biraz kalabalık ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İzmir’den okul arkadaşlarımızla geldik. Uludağ’ı çok beğendim. Tıpkı hayalimdeki gibi. Bir daha fırsatım olursa gelirim."

Kaynak:DHA

