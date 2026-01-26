Adana’da 16 yaşındaki Hatice Kaya için arama çalışması başlatıldı

Adana’da 16 yaşındaki Hatice Kaya için arama çalışması başlatıldı
Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde, evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın bulunması için jandarma koordinesinde geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Hatice Kaya, cumartesi günü saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, kızlarının kendisinden haber alamayınca endişelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

1134365.jpeg

“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Kayıp adliye çalışanı aranıyor“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Kayıp adliye çalışanı aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ailenin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen Kozan Jandarma Komutanlığı, bölgede geniş kapsamlı bir arama operasyonu başlattı. Operasyona AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Ekranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandıEkranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandı

50 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Hatice Kaya'dan bir iz bulmak amacıyla Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda titiz bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olanların en yakın jandarma karakoluna başvurmasını istedi.

Kaynak:DHA

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Türkiye
Kütahya’da şüpheli kadın ölümü: 15 yaşındaki çocuğun bedeni dere kenarında bulundu
Kütahya’da şüpheli kadın ölümü: 15 yaşındaki çocuğun bedeni dere kenarında bulundu
Rahmi Koç'un Haldun Dormen'in cenazesindeki hareketi olay oldu
Rahmi Koç'un Haldun Dormen'in cenazesindeki hareketi olay oldu