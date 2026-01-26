Adana’da 16 yaşındaki Hatice Kaya için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Hatice Kaya, cumartesi günü saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, kızlarının kendisinden haber alamayınca endişelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Kayıp adliye çalışanı aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ailenin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen Kozan Jandarma Komutanlığı, bölgede geniş kapsamlı bir arama operasyonu başlattı. Operasyona AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Ekranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandı

50 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Hatice Kaya'dan bir iz bulmak amacıyla Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda titiz bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olanların en yakın jandarma karakoluna başvurmasını istedi.