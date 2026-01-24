Ekranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandı

Ekranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandı
Yayınlanma:
Esra Erol'da 'kayıp' olarak aranan 18 yaşındaki Enes Mekselina Arslan, Edirne’de kurşunlama şüphelisi olarak yakalandı. Annesinin, 'Çeteler aklını bulandırdı, onu suçta kullanacaklar' uyarısı gerçeğe dönüştü. İstanbul’daki saldırının ardından kaçmaya çalışan gencin 'tetikçi' olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Gözaltındaki 8 kişiden biri o oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir işyerine yönelik silahlı saldırı olayı aydınlatıldı. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, işyerine bir araçtan ateş açıldığı tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka taşıdığı belirlenirken, söz konusu araç daha sonra bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

.jpg

8 KİŞİ GÖZALTINDA: SINIRDA OPERASYON

Olayla bağlantısı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlk etapta 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha Edirne'de yakaladı. Operasyonlar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltıİş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltı

ARANAN KAYIP GENÇ KURŞUNLAMA ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliği, kayıp dosyasını kriminal bir vakaya dönüştürdü. Sabah'ta yer alan habere göre; kurşunlama olaylarında "tetikçi" olarak kullanıldığı iddia edilen ve Edirne üzerinden yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalanan şüphelinin, Esra Erol'un programına katılan Ayşe Arslan'ın aradığı oğlu Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi.

0-1.jpg

ANNE CANLI YAYINDA İŞARET ETMİŞTİ: SUÇU YAŞI KÜÇÜKLERE YIKACAKLAR

Anne Ayşe Arslan, programa katıldığı canlı yayında, oğlu Enes Mekselina Arslan'ın 7 Kasım tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtmişti. Enes'in kaybolduğu gün, Serenay D. ve Fırat Ç. ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

esra-erolda-araniyordu-oglu-kurs.jpg

Canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulunan Arslan, 28 yaşındaki Fırat Ç.'nin, oğlundan ve Serenay D.'den yaşça büyük olduğunu vurgulayarak gençleri kandırdığını ileri sürmüştü. Anne Arslan, söz konusu kişinin tetikçilik yaptığını ve suçu yaşı küçük olanlara yıkmaya çalıştığını iddia etmiş, "Çeteler aklını bulandırdı, onu suçta kullanacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili işlemlerin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Bahis çetesine operasyon! Milyonları kriptoyla kaçırılmışlar
Bahis çetesine operasyon! Milyonları kriptoyla kaçırılmışlar
Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı
Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı
Yunanistan'da Türk mülklerine el koyma hazırlığı! Ulusal güvenlik kılıfı
Yunanistan'da Türk mülklerine el koyma hazırlığı! Ulusal güvenlik kılıfı