Ekranda kayıp olarak aranan genç sınırda tetikçi olarak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir işyerine yönelik silahlı saldırı olayı aydınlatıldı. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, işyerine bir araçtan ateş açıldığı tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka taşıdığı belirlenirken, söz konusu araç daha sonra bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

8 KİŞİ GÖZALTINDA: SINIRDA OPERASYON

Olayla bağlantısı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlk etapta 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha Edirne'de yakaladı. Operasyonlar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltı

ARANAN KAYIP GENÇ KURŞUNLAMA ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliği, kayıp dosyasını kriminal bir vakaya dönüştürdü. Sabah'ta yer alan habere göre; kurşunlama olaylarında "tetikçi" olarak kullanıldığı iddia edilen ve Edirne üzerinden yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalanan şüphelinin, Esra Erol'un programına katılan Ayşe Arslan'ın aradığı oğlu Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi.

ANNE CANLI YAYINDA İŞARET ETMİŞTİ: SUÇU YAŞI KÜÇÜKLERE YIKACAKLAR

Anne Ayşe Arslan, programa katıldığı canlı yayında, oğlu Enes Mekselina Arslan'ın 7 Kasım tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtmişti. Enes'in kaybolduğu gün, Serenay D. ve Fırat Ç. ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulunan Arslan, 28 yaşındaki Fırat Ç.'nin, oğlundan ve Serenay D.'den yaşça büyük olduğunu vurgulayarak gençleri kandırdığını ileri sürmüştü. Anne Arslan, söz konusu kişinin tetikçilik yaptığını ve suçu yaşı küçük olanlara yıkmaya çalıştığını iddia etmiş, "Çeteler aklını bulandırdı, onu suçta kullanacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili işlemlerin emniyette sürdüğü öğrenildi.