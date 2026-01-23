İş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltı

İş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul’da bir iş yerini hedef alan saldırganlar, sahte plakalı ve çalıntı araçla izlerini kaybettirmeye çalıştı. Organize Şube ekiplerinin takibi, hastane otoparkına terk edilen aracı buldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından derhal harekete geçti. Ekipler, kurşunlama olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk adım olarak iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri mercek altına alındı.

SALDIRI ARAÇ İÇİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucunda, saldırının seyir halindeki bir araç içerisinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Emniyet güçleri, saldırıda kullanılan aracın izini sürerek faillerin kimliğine ulaşmaya çalıştı.

istanbul-istanbulda-is-yerini-kursunla-1130011-335533.jpg

SAHTE PLAKA VE ÇALINTI ARAÇ HASTANE OTOPARKINDA BULUNDU

Polisin yürüttüğü titiz çalışmalar, olayın planlı boyutunu ortaya çıkardı. Saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aracın ise çalıntı olduğu belirlendi. Sürdürülen takip sonucunda söz konusu araç, bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

istanbul-istanbulda-is-yerini-kursunla-1130010-335533.jpg

6 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, olaya karıştığı ve bağlantısı olduğu saptanan kişilere yönelik operasyon düğmesine bastı.

Casperlara Anadolu’dan tetikçi göçüCasperlara Anadolu’dan tetikçi göçü

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın emniyette devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Türkiye
Samsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmış
Samsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmış
Minguzzi ölümünün birinci yılında anıldı! Dilek İmamoğlu da katıldı
Minguzzi ölümünün birinci yılında anıldı! Dilek İmamoğlu da katıldı
Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi
Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi