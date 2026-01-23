İş yerini kurşunlayıp hastaneye kaçtılar: 6 gözaltı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından derhal harekete geçti. Ekipler, kurşunlama olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk adım olarak iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri mercek altına alındı.

SALDIRI ARAÇ İÇİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucunda, saldırının seyir halindeki bir araç içerisinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Emniyet güçleri, saldırıda kullanılan aracın izini sürerek faillerin kimliğine ulaşmaya çalıştı.

SAHTE PLAKA VE ÇALINTI ARAÇ HASTANE OTOPARKINDA BULUNDU

Polisin yürüttüğü titiz çalışmalar, olayın planlı boyutunu ortaya çıkardı. Saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aracın ise çalıntı olduğu belirlendi. Sürdürülen takip sonucunda söz konusu araç, bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

6 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, olaya karıştığı ve bağlantısı olduğu saptanan kişilere yönelik operasyon düğmesine bastı.

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın emniyette devam ettiği bildirildi.