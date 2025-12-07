826 milyon TL'lik bahis soruşturması:13 kişi tutuklandı

826 milyon TL'lik bahis soruşturması:13 kişi tutuklandı
Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dijital incelemelerde şüphelilerin yönettiği iddia edilen para trafiğinin boyutu dikkat çekti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü takipli çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis organizasyonuna karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan hazırlıkların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERDE 826 MİLYONLUK HACİM

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet birimlerince bu dijital cihazlar üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu işlem hacminin toplam 826 milyon 758 bin 683 TL olduğu saptandı.

13 TUTUKLAMA, 3 ADLİ KONTROL

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

