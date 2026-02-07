80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında önemli bir gelişme yaşandı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Şükrü İşitmen ile oğlu Ahmet İşitmen için kırmızı bülten çıkarıldı.

Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nde, depremler sırasında B Blok tamamen, D Blok ise kısmen çöktü. Enkazdan çocukların da aralarında olduğu 80 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen kayıplara karıştı

Depremin ardından Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi ve eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü İşitmen, oğlu ve şirket yetkilisi Ahmet İşitmen ile birlikte toplam 13 kişi hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açıldı.

TAHLİYEDEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Şükrü İşitmen, 13 Şubat 2023’te Mersin’de yakalanarak tutuklandı. Ancak Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024’te “samimi beyanları” gerekçesiyle İşitmen’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliyenin ardından İşitmen’in izine rastlanmadı. 22 Ekim 2024’te görülen ilk duruşmaya katılmayan sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Mersin Tece Polis Merkezi tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, İşitmen’in 23 Ekim 2024’ten itibaren adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

MAHKEME BU KEZ KABUL ETTİ

Yaklaşık 475 gündür firari olan Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin taleplerine karşın mahkeme 2025 yılı içinde yapılan iki duruşmada kırmızı bülten talebini reddetmişti.

Edinilen bilgilere göre, bu hafta görülen beşinci duruşmada Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Dosyada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 29 Nisan’a ertelendi. (ANKA)