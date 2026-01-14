79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
Edirne ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında 6 yıldan 79 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, toplamda 100 yılı aşkın hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

İSTANBUL’DAKİ ADRESLERE BASKIN

Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, firari şüphelilerin İstanbul’daki saklanma noktaları tespit edildi. Düzenlenen baskınlarda; hakkında çeşitli suçlardan 79 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ikinci bir hükümlü kıskıvrak yakalandı.

Kadınlardan adliye önünde eylem!Kadınlardan adliye önünde eylem!

EDİRNE’DE DE BİR KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun Edirne ayağında ise hakkında 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan 1 hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her üç hükümlü de yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlardaki işlemlerinin ardından hükümlülerin cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı
İstanbul'da trafik durma noktasında!
İstanbul'da trafik durma noktasında!