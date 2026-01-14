79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, toplamda 100 yılı aşkın hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

İSTANBUL’DAKİ ADRESLERE BASKIN

Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, firari şüphelilerin İstanbul’daki saklanma noktaları tespit edildi. Düzenlenen baskınlarda; hakkında çeşitli suçlardan 79 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ikinci bir hükümlü kıskıvrak yakalandı.

EDİRNE’DE DE BİR KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun Edirne ayağında ise hakkında 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan 1 hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her üç hükümlü de yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlardaki işlemlerinin ardından hükümlülerin cezaevine gönderildiği bildirildi.