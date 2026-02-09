7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında öğretmene 7 ay 15 gün hapis!

Beylikdüzü'ndeki bir ilkokulda görevli öğretmen Zabit D.'nin, 2 yıl önce 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi E.S.'yi demir çubukla darp ettiği iddia edildi.

"OĞLUNUN KOLUNA ÇUBUKLA DOKUNDUM"

Anne Özlem S., öğretmen Zabit D.’nin kendisini arayarak "Oğlunun koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor" dediğini, okula gittiğinde çocuğunun kolunda demir çubuktan kaynaklanan iz ve kafasında şişlik gördüğünü anlattı.

Hastaneden alınan darp raporunda yaralanmanın, "başka bir şahıs tarafından darp ve çarpma" sonucu oluştuğu belirtildi. Öğretmen ise ilk savunmasında çubuğun elinden düşmesi sonucu olayın yaşandığını iddia etti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hastane polisinin tuttuğu tutanak ve adli raporun ardından dosya, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi. Anne ve babanın şikâyeti üzerine öğretmen Zabit D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.

DARBETTİKTEN SONRA "ANNENE YANLIŞLIKLA OLDU DİYECEKSİN" TEHDİDİ

27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık öğretmen Zabit D., çubuğu ders anlatımında kullandığını, açmak için salladığını ve öğrencinin koluna çarptığını iddia etti.

Ancak sosyal çalışma uzmanı eşliğinde dinlenen E.S.’nin alınan beyanında, öğretmenin kendisine sopayla vurduğunu, ardından müdürün yanına götürüldüğünü ve "Annen gelince yanlışlıkla oldu diyeceksin" denildiğini anlattı.

Mahkemede görevli sosyal çalışma uzmanı, çocuğun beyanının açık, tutarlı ve güvenilir olduğunu belitti. Anne ve baba da olayın kaza olmadığını belirterek şikayetçi olduklarını söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, adli raporlar ve mağdur beyanları birlikte değerlendirilerek öğretmenin sınıf içindeki otoritesini kullanarak öğrenciye çubukla vurduğunun sabit olduğunu belirterek, "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DEMİR ÇUBUK "SİLAH" SAYILDI

Mahkeme, olayın kaza olmadığına kanaat getirerek, öğretmenin eyleminin "silahla kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme, öğretmen Zabit D.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Öğretmenin sabıkasız oluşu ve kişisel durumunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zabit D. 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak.