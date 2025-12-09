64 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan emekçi düşerek öldü

64 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan emekçi düşerek öldü
Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı inşaatın 2. katından zemine düşen Kadir Kılıç (64), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta iş cinayeti meydana geldi.

İnşaatta çalışan 64 yaşındaki Kadir Kılıç, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 2. katından zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kılıç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayıİş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı

İŞ CİNAYETİNDE KORKUNÇ RAPOR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) yayımladığı kasım raporuna göre, geçen ay en az 216 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu sayı, 2011’den bu yana bir ayda kaydedilen en yüksek ölüm oranı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Türkiye
Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi
Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Okuldan alevler yükseldi: Veliler okula koştu
Okuldan alevler yükseldi: Veliler okula koştu