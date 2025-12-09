64 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan emekçi düşerek öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta iş cinayeti meydana geldi.

İnşaatta çalışan 64 yaşındaki Kadir Kılıç, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 2. katından zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kılıç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) yayımladığı kasım raporuna göre, geçen ay en az 216 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu sayı, 2011’den bu yana bir ayda kaydedilen en yüksek ölüm oranı olarak kayıtlara geçti.