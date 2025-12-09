58 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İstanbul'da, hırsızlık, kapkaç ve başkasına ait kredi kartlarını kullanmak gibi suçlardan hakkında toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan firari hükümlü Sultan T., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım 2019 tarihinden bu yana firari durumda olan ve hakkında toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sultan T.'nin izini Beyoğlu'nda buldu.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile dün gece saat 00.30 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Sultan T.'yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Firari hükümlü Sultan T.'nin saklandığı evde bulunan eşi Tarık T. de uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Bakan açıkladı: Elektrik faturalarından destek kalkabilirBakan açıkladı: Elektrik faturalarından destek kalkabilir

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sultan T.'nin, 'hırsızlık', 'başkasına ait kredi kartlarını kullanmak' ve 'kapkaç' gibi ciddi suçlardan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sultan T. ve eşi Tarık T., adli makamlara sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

